Caminhão de combustível explode no interior de São Paulo; veja

Filmagens registraram momento da explosão do caminhão de combustíveis (foto: Reprodução da internet) caminhão que transportava combustível explodiu em um posto de gasolina na Rodovia Washington Luís (SP-310) na altura do KM 178, em Rio Claro (SP), na noite desta quarta-feira (30/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove viaturas foram enviadas até o local. Umque transportava combustívelem um posto de gasolina na Rodovia Washington Luís (SP-310) na altura do KM 178, em Rio Claro (SP), na noite desta quarta-feira (30/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove viaturas foram enviadas até o local.





Cerca de 13 pessoas ficaram feridas, sendo duas com ferimentos graves. O acidente ocorreu por volta das 19h da noites no posto Confiante. Cerca de 28 funcionários trabalhavam no momento da explosão.









Através das redes sociais, a Secretaria Municipal de Segurança Pública informou que as vítimas da explosão foram socorridas para as unidades de urgência e emergência da cidade. O Hospital Santa Filomena, é o local que está recebendo mais feridos.





Não há informação de vítimas fatais, mas as equipes continuam no local.





A rodovia foi interditada no sentido capital, enquanto as equipes de segurança pública e resgate controlam a situação.





Ivan Marcondes Antonio, 35, está na cidade visitando os pais. Segundo ele, a força da explosão foi tão grande que deu para sentir de muito longe. “Eu estou a vários quilômetros de distância e ouvi tão alto que achei que fosse uma porta batendo na minha casa”, explica.