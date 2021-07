Morre Paulo Pompeia, que estampou rosto em caixa de 'cigarros de chocolate'

A causa morte de Pompeia não foi informada (foto: Reprodução/Instagram/@satedspoficial - Reprodução/Chocolates Pan) morreu nesta quarta-feira (30/6). Ele foi um dos diretores da instituição. A causa da morte não foi informada. O Sindicato dos Artistas e Técnicos de São Paulo (Sated-SP) informou, pelas redes sociais, que o ator Paulo Pompeianesta quarta-feira (30/6). Ele foi um dos diretores da instituição. A causa da morte não foi













Pompeia ficou conhecido nacionalmente por ser o garoto propaganda da Chocolates Pan, que em 1959 lançou os “cigarrinhos de chocolate”, com o rosto do garoto estampado. Não eram cigarros de verdade, mas davam às crianças a impressão de que os jovens participavam do tradicional “hábito” dos adultos.





(foto: Reprodução/Chocolates Pan)