Mãe se emociona em vídeo raspando cabelo de filho com leucemia

Camila usou a hashtag #forçachico, que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do dia nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Camila Abreu, mãe de Francisco, chamando carinhosamente de, publicou, nesta terça-feira (29/6), um vídeo raspando o cabelo de seu filho, de 6 anos, que sofre de. As imagens da mãe, às lágrimas, viralizaram nas redes sociais e emocionaram muitas pessoas, pela postura do garoto.Eles são de Porto Nacional, a 59 km de Palmas, no Tocantins, e desde maio estão em Barretos, no interior de São Paulo, onde o garoto faz tratamento. Camila contou, em seu perfil do Twitter, que decidiu fazer a raspagem porque o cabelo de Chico já estava caindo em razão da. Em apenas um dia, foram mais de 2 milhões de visualizações.

Em sua publicação, Camila usou a hashtagque chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do dia. Além disso, muitos usuários da plataforma responderam ao tuíte com fotos de seus casos e frases de encorajamento para a família.

Chegou o dia que eu sempre temia. Ele não quis e no barbeiro...%u2764%uFE0F%uD83D%uDCAA Chico é força! Ele tá levando tudo tão deboa pic.twitter.com/N1uKyC2qaq %u2014 cami (@tcholinda) June 28, 2021

oi, chico! você ficou lindo demais careca, meu amigo! eu tb fiquei parecendo um ovinho por um tempo e o que eu gostava de fazer era imaginar qual tipo de dinossauro podia nascer da minha cabeça... daqui a pouco seu cabelo tá aí de volta e vc vai tá curadissimo! já sou sua fã %uD83E%uDD0D pic.twitter.com/oXlyzXQLow %u2014 marcella sem 1bigo (@mrclltnn) June 29, 2021

Diz pra ele , que ele tem várias companheiras careca, a tia Su ( já sou tia kkk) tbm teve q raspar a cabeça tbm... Mas que logo ele vai estar bem%u2764%u2764 pic.twitter.com/TDZXA3s7GB %u2014 Suelen (@suelensoliveira) June 29, 2021

No Instagram, a mãe publicou um IGTV que alcançou mais de 18 mil curtidas, com a legenda: “Chegou aquele momento que eu morria de medo, ficava super aflita. Francisco está há 2 meses fazendo tratamento para leucemia no @hospitaldeamor. No começo os médicos até acharam que não ia cair cabelo, mas as últimas químios foram bem fortes e então começou a cair sem parar. Chico é força, Chico é fé! Por mais zangado que ele fica, às vezes, tendo que ir todos os dias ao hospital, ele sempre leva tudo na leveza e na brincadeira. Te amo meu amor mais lindo desse mundo, já está dando tudo certo!”.

Camila também publicou um link para o público ajudar financeiramente no tratamento do filho.

Leucemia infantil

De acordo com o Instituo Nacional do Câncer (INCA), os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que atingem os glóbulos brancos.



Apenas 3% dos casos de leucemia ocorrem em crianças, sendo considerado raro.

O câncer em crianças é diferente do causado em adultos, pois são predominantemente de natureza embrionária e, geralmente, proporcionam melhor resposta aos tratamentos atuais.



Crianças que passam pela quimioterapia precisam de acompanhamento pelo resto da vida.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina