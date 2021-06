Mulher de 82 anos cai em fosso de elevador no DF; veja vídeo

Os bombeiros chegaram em 15 minutos e resgataram a mulher (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Nesta terça-feira (29/6), por volta das 10h23, uma mulher, 82 anos, caiu em um fosso de elevador na quadra 202 da Asa Sul, no Distrito Federal. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e, depois de cerca de 15 minutos, foi retirada do local. Ele foi transportada para o Hospital de Base.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um suposto incidente envolvendo uma queda de altura. A equipe localizou a vítima no fundo do fosso do elevador. Segundo informações de um morador do prédio, que acionou o socorro do CBMDF, a vítima caiu da altura do térreo ao fosso da garagem do edifício e, apesar de estar aparentemente em estado grave, ainda chamava por socorro.





Após serem adotadas todas as medidas de segurança envolvendo incidentes com elevadores, a vítima foi atendida, retirada do fosso e levada ao hospital. Ela apresentava um corte profundo e suspeita de fratura na perna, mas estava consciente, orientada e estável.