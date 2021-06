Boletim de ocorrência detalha os últimos momentos da fuga de Lázaro; veja

Policiais dispararam mais de 100 tiros contra Lázaro, que estava escondido na mata (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Antes de ser morto durante um confronto com policiais militares da Rotam de Goiás, Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, foi orientado pelos PMs a soltar a arma e a se entregar. É o que consta no boletim de ocorrência registrado nessa segunda-feira (28/6), obtido pelo Correio, que detalha como toda a situação ocorreu. Antes de serdurante um confronto com policiais militares da Rotam de Goiás,, 32 anos, foi orientado pelos PMs a soltar a arma e a se entregar. É o que consta no bregistrado nessa segunda-feira (28/6), obtido pelo, que detalha como toda a situação ocorreu.





Na madrugada de segunda-feira, as equipes do Choque e COD da PM avistaram Lázaro em Águas Lindas. Antes disso, por volta das 20h de sábado (27/6), imagens das câmeras de segurança de uma residência registraram o suspeito caminhando em via pública em direção à casa da ex-sogra e da ex-mulher. Policiais, ao receberem a denúncia, saíram às pressas.

Após a equipe conseguir ver Lázaro, o homem correu para uma área de mata e, depois, saiu em direção ao rio. As buscas perduraram durante toda a madrugada, com três helicópteros sobrevoando a área e policiais escondidos na mata. Pela manhã, por volta das 9h30, o grupo de policiais deu continuidade à caçada e se deslocou para uma região distante cerca de 5km do local onde Lázaro teria sido visto pela última vez.





No terreno, os policiais se dividiram em dois grupos: uma equipe foi para o lado direito do rio e a outra, para o esquerdo, sendo que a última viu o momento exato em que Lázaro saiu da água correndo, supostamente se escondendo do helicóptero da Casa Militar.





Tiros



Como consta no boletim, os policiais ouviram vários disparos de arma de fogo, mas não sabiam ao certo de onde vinham. A equipe se abrigou em um local seguro e constatou que os tiros estavam saindo de dentro de uma espécie de arbusto fechado.





Ainda de acordo com o documento, os PMs iniciaram as negociações e pediram para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse, porém sem sucesso. Com a negativa, iniciou-se uma intensa troca de tiros. Após os disparos cessarem, os policiais se aproximaram do local onde o suspeito estava e viram Lázaro e duas armas de fogo, uma do tipo pistola, que parou aberta com todas as munições deflagradas, e um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas.





Por parte dos policiais, foram ao menos 125 tiros efetuados contra o suspeito. Segundo o boletim, o acionamento das equipes de socorro não foi possível pelo difícil acesso e contato e, por isso, Lázaro precisou ser encaminhado à base onde as forças de segurança estavam concentradas, em Girassol (GO), distrito de Cocalzinho de Goiás. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu e morreu.





Na mochila que o criminoso carregava, a polícia encontrou uma faca; um coldre de arma de fogo;carregador de pistola sobressalente; munições; liga de borracha e fita plástica; gandola camuflada; balaclava; luva de pano; isqueiro; frasco branco com óleo; frasco branco com comprimidos; amoxicilina e naproxina; macarrão instantâneo; tempero pronto; cebola; bolachas e R$ 4.440. Todos os itens passam por perícia.