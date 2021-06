Com média em queda, Brasil registra 658 mortes por COVID-19 em 24h

(foto: Agência Brasil)

registrou 658 novos óbitos pornas últimas 24 horas, segundo dados reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o total de vítimas da doença desde o início dano País chegou a 514.202.A média móvel de mortes causadas pela COVID-19 ficou em 1.626 nesta segunda-feira, 28. O número, que considera os registros dos últimos sete dias, representa uma queda de 18% na comparação com o dado de 14 dias atrás. É a menor média registrada desde 9 de março. Especialistas têm alertado para o alto risco que a pandemia continua a impor ao País.Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado porem parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.O balanço apontou 30.307 novos casos confirmados nesta segunda-feira, o que fez o total de testes positivos chegar a 18.447.420. A média móvel de novos casos ficou em 68.231, uma redução de 5% em relação a duas semanas atrás. É a primeira redução vista em um período de 17 dias.Segundo o, o Brasil tem 16.673.329 pessoasda doença e 1.260.981 em acompanhamento médico.O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.