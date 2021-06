Adolescente coloca fogo em mulher trans no Recife

(foto: Arquivo/Diário de Pernambuco) queimada viva em Recife, na quinta-feira (25/6). De acordo com a polícia, o autor do crime é um adolescente. A atrocidade acontece no mês em que a comunidade LGBT celebra o Orgulho LGBTQIA+. Uma mulher transexual, de 40 anos, foiviva em Recife, na quinta-feira (25/6). De acordo com a polícia, o autor do crime é um. A atrocidade acontece no mês em que a comunidade LGBT celebra o Orgulho LGBTQIA+.









O suspeito do crime, um adolescente que não teve a idade divulgada, tentou fugir mas foi apreendido e encaminhado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA). A polícia investiga a motivação do crime.





A mulher trans teve 40% do corpo queimado e está internada no Hospital da Restauração. Ao Correio, a unidade de saúde informou que a vítima tem o quadro de saúde estável, mas que ainda não há previsão de alta.