Casal é encontrado morto com marcas de tiros em apartamento na zona oeste do Rio

Um casal foi encontrado morto com marcas de tiros em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A suspeita é de que o homem, um policial civil, tenha atirado na mulher e depois cometido suicídio. O filho do casal, de apenas 12 anos, testemunhou o crime. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado pouco depois das 22h da noite dessa quinta-feira, dia 24, mas ao chegar ao local já encontrou Janaína Pourchet, de 44 anos, e Ulisses Carlos Pourchet, de 45, sem vida. Os corpos foram encaminhados para perícia no Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. A polícia pretende ouvir familiares e amigos do casal.