Homem não consegue levantar a manga e rasga camisa para tomar vacina; veja

Agricultor viralizou nas redes sociais ao rasgar a blusa que o impedia de receber a injeção (foto: Reprodução/@bnewsvideos)

Com a ansiedade nas alturas para finalmente conseguirem se vacinar, muitos brasileiros não têm poupado esforços para finalmente receber o imunizante contra a COVID-19. Que o diga Josimar Costa, 56 anos, morador do município de Saboeiro, interior do Ceará. Nesta sexta-feira (18/6), o agricultor viralizou nas redes sociais ao rasgar a blusa que o impedia de receber a injeção. Com anas alturas para finalmente conseguirem se vacinar, muitos brasileiros não têm poupado esforços para finalmente receber o imunizante contra a. Que o diga Josimar Costa, 56 anos, morador do município de Saboeiro, interior do. Nesta sexta-feira (18/6), o agricultonas redes sociais aoque o impedia de receber a injeção.





Nas imagens, é possível perceber a ansiedade do homem ao querer levantar a manga da camisa, que não subia. Seu Costa até tentou tirar a blusa, mas, com a máscara, chapéu e óculos, logo desistiu da empreitada. A solução do agricultor então foi puxar a gola da camisa até que a mesma rasgasse na altura do estômago.





Ansioso para ser imunizado, homem rasga camisa para receber dose da vacina contra a Covid-19 pic.twitter.com/MeqQIMPzNp %u2014 bnewsvideos (@bnewsvideos) June 17, 2021

Terezinha Souza da Costa, a esposa de Seu Costa, não se aguentou e, entre risos, lançou: “Menino, tu é doido? É doido mesmo”, enquanto filmava o momento.





Ao portal O povo, Estefani Souza da Costa, filha do agricultor, deu mais detalhes do momento: “Ele estava com a blusa muito apertada, não dava para levantar, tentou tirar pelo ombro e não conseguiu. Ele disse que como estava com o óculos, máscara e de boné, ia demorar para tirar tudo isso e preferiu rasgar logo”.





A situação cômica logo foi compartilhada em grupos de WhatsApp da família. Não demorou muito para ganhar as redes sociais.