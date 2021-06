Brasil registra 2.449 mortes em 24h e se aproxima de 500 mil óbitos

Balanço nacional registra tendências de elevação na média móvel de casos e mortes por COVID-19 (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Em meio ao aumento das curvas de casos e, oregistrou 2.449 novos óbitos pornas últimas 24, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa nesta sexta-feira, 18. Com isso, o País já sedeperdas durante a pandemia.Ao todo, são 498.621 mortes por coronavírus no País desde o início da crise sanitária. De acordo com o balanço, ade óbitos, que corrige distorções entre dias úteis e fim de semana, está eme subiu pelo oitavo dia consecutivo. Nesta sexta, o índice foi de 2.039 - ou 24%% maior comparado a 14 dias atrás. Este é o maior aumento desde o dia 4 de abril.Nas últimas 24 horas, o Brasil também notificou 98.135 novos casos da doença, o que eleva o total acumulado para 17.802.176. Para esse indicador, também em tendência de crescimento, a média móvel é de 71.565, o que representa um incremento de 15% em relação há duas semanas.Segundo especialistas, oda, aliado aodas medidas de, contribuem para o País ter uma nova alta de infectados. Em alguns locais, o crescimento de casos e lotação em hospitais têm feito governos decretarem medidas mais rígidas de restrição.Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado porem parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. O levantamento é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados. Nesta sexta, o Ministério da Saúde informa que 16.136.968 pessoas se curaram da doença é há 1.165.995 em recuperação.