Kombi puxa mangueira de abastecer e bomba de combustível pega fogo; veja

Bomba pega fogo em posto de Foz do Iguaçu

Uma bomba de combustível de um posto pegou fogo quando uma Kombi acelerou ainda presa à mangueira de abastecimento. O susto aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, na última quarta-feira (16/6). Umade um posto pegouquando umaacelerou ainda presa à mangueira de abastecimento. O susto aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, na última quarta-feira (16/6).





No vídeo, registrado pelas câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a Kombi anda e puxa a mangueira de abastecimento.





Com isso, a bomba de combustível conectada à mangueira é derrubada no chão e começa a pegar fogo imediatamente.

O gerente do posto, Leandro da Silva Valim, estava perto no momento do incidente e começou a pegar extintores de incêndio para apagar as chamas.





É possível notar que o primeironão funciona, então ele precisa pegar outro para controlar o fogo.





Por sorte, as chamas foram apagadas com rapidez e ninguém se feriu. “A gente recebe treinamento para saber o que fazer. Graças ao treinamento, conseguimos conter o incêndio ali”, disse Leandro ao G1.





O gerente também comentou sobre incidente inesperado: “Foi um susto porque a gente nunca espera. A gente acha que não vai acontecer com a gente”, diz.





O mesmo tipo de incidente já ocorreu em um posto de Brasília, na 306 norte, em 2018.