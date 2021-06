Após 100 anos, Leite Moça troca camponesa da embalagem e gera polêmica

Leite Moça substituiu a icônica personagem da camponesa na embalagem por seis mulheres brasileiras reais (foto: FCB Brasil)

Cem anos se passara e a Nestlé, a dona da marca Leite Moça, decidiu substituir a icônica personagem da camponesa na embalagem por seis mulheres brasileiras reais. Cem anos se passara e a, a dona da marca, decidiu substituir a icônica personagem dana embalagem por seis mulheres brasileiras reais.





Apesar da boa recepção do público, na internet, alguns comentários geraram debates sobre os corpos das mulheres que vão estampar as embalagens comemorativas. "Qual lata você prefere? A do Leite Moça tradicional, com a camponesa, ou essa nova versão, com a gordinha? Na dúvida, compre de outra marca", comentou um usuário.









O Leite Moça tá fazendo 100 anos e resolveu



APAGAR DO RÓTULO A MOÇA QUE DÁ NOME AO PRODUTO PELO "EMPODERAMENTO DE MULHERES REAIS"



Qual lata você prefere?

A do Leite Moça tradicional, com a camponesa, ou essa nova versão, com a gordinha?

"Os caras incomodados porque mudaram a moça do Leite Moça. Conservador adora falar que progressista é mimizento", respondeu outro internauta.









Outro internauta lembrou de uma charge publicada pela Folha de S. Paulo em março desde ano.





A Nestlé ainda não se pronunciou sobre os comentários negativos, mas Renata d’Ávila, CSO da FCB Brasil, distribuidora da marca, informou em nota que a troca foi feita para representar mulheres que ajudaram a construir a marca.





"Trazemos histórias de transformação e crescimento pessoal conquistados usando a marca como aliada na culinária e na confeitaria. Assim, homenageamos a Moça e as moças que fazem parte da sua trajetória”, explicou. A edição especial das latas chega agora em junho aos pontos de venda.





*Yasmin Ibrahim, sob supervisão de Hellen Leite