Mulher é morta asfixiada pelo marido em casa

O homem teria enforcado a esposa motivado por ciúme (foto: Arquivo pessoal/ Redes Sociais) morta por asfixia na manhã dessa quinta-feira (17/6) pelo marido, Leandro de Barros Soares, também de 41. O feminicídio aconteceu em Sobradinho, no Distrito Federal. Por volta das 9h, o homem esganou a companheira no banheiro da casa após uma discussão. A vítima ficou caída ao lado da cama. A psicóloga Melissa Mazzarello, 41 anos, foiporna manhã dessa quinta-feira (17/6) pelo marido, Leandro de Barros Soares, também de 41. O feminicídio aconteceu em Sobradinho, no Distrito Federal. Por volta das 9h, o homem esganou a companheira noda casa após uma. A vítima ficou caída ao lado da cama.





21:49 - 17/06/2021 Cinco meses de campanha: Brasil vacinou 11% da população com segunda dose trancou a casa. Durante a tarde, Leandro se apresentou à polícia e, de acordo com o advogado de defesa, Alexandre Carvalho, ele será conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) ainda nesta quinta-feira (17/6), e ficará preso na Departamento de Polícia Especializada (DPE), no Complexo da Polícia Civil do DF, até ser levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), na Papuda. Informações obtidas pela reportagem apontam que o homem saiu ea casa. Durante a tarde, Leandro seà polícia e, de acordo com o advogado de defesa, Alexandre Carvalho, ele será conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) ainda nesta quinta-feira (17/6), e ficará preso na Departamento de Polícia Especializada (DPE), no Complexo da Polícia Civil do DF, até ser levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), na Papuda.





A perícia da Polícia Civil do DF esteve no local do crime à noite. Por volta das 19h13, um carro do Instituto Médico Legal (IML) chegou à quadra.





Medida protetiva





Em 23 de setembro de 2020, Melissa registrou uma medida protetiva contra o marido, na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). A vítima contou que foi agredida verbalmente e fisicamente, o motivo teria sido uma suposta traição.





Recorrente de agressão por ciúmes excessivo e constrangimento, Melissa pediu medidas protetivas para que Leandro fosse afastado do lar e proibido de manter contato com ela.