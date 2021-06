COVID: juntos há 66 anos, casal se reencontra em UTI e canta Roberto Carlos

Oswaldo Bellizzi, de 95 anos, e sua mulher, Iolanda Bellizzi, de 90 (foto: Divulgação/Hospital São Vicente de Paula)

Um casal de idosos se reencontrou no Dia dos Namorados, após ficar separado parada COVID-19, no Rio de Janeiro. Eles estão juntos há 66 anos e foram internados no início de junho no Hospital São Vicente de Paulo.