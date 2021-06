Brasil registra 928 novos óbitos por covid nesta segunda-feira, mostra consórcio

A média de novos casos diários é 67.007, 9% de crescimento em relação há duas semanas. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press.)

O Brasil registrou 928 novos óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o total de vítimas da pandemia no País chegou nesta segunda-feira, 14, a 488.404.A média diária de mortes ficou em 1.970, 5% a mais nacom o dado de 14 dias atrás. Há quatro dias, o patamar voltou a se aproximar da marca de 2 mil óbitos por dia, revertendo uma tendência de redução nos registros vista desde o fim de abril.Em relação aos casos da doença, 40.865 foramnesta segunda-feira, o que fez o total de testes positivos chegar a 17.454.861. A média de novos casos diários é 67.007, 9% de crescimento em relação há duas semanas.Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado porem parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 15.854.264 pessoasda doença e 1.110.120 em recuperação.O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. Ainédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.