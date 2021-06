Advogada promete processar companhia aérea após 'surpresa' de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) invadiu um voo comercial em Vitória (ES) na sexta-feira (11/6) (foto: Reprodução)

O presidente(sem partido) gerou revolta dos passageiros do avião comercial no aeroporto de Vitória (ES). Na última sexta-feira (11/6), ele invadiu o voo e várias pessoas protestaram contra a “surpresa”. Por este motivo, uma advogada divulgou que vai processar a companhia aéreapor permitir a entrada do presidente.