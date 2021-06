Defesa Civil do Rio libera volta de moradores aos prédios que estalaram

(foto: ARQUIVO PESSOAL/ MÁRIO MOSCATELLI)

A Defesa Civil do Rio de Janeiro liberou o retorno dosa dois prédios onde foram ouvidos estalos durante a madrugada, obrigando as famílias a deixarem suas casas às pressas. As construções ficam na Muzema, na Estrada de Jacarepaguá, zona oeste da cidade, mesma região onde dois prédios desabaram em abril de 2019