Verba: computador que monitora queimadas no BR deve ser desligado

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) está por falta de recursos e pela primeira vez na história , o supercomputador Tupã responsável por previsões de tempo e clima, tratamento e coleta de dados meteorológicos, emissão de alertas climáticos e pesquisa e desenvolvimento científico. Diante da grave crise hídrica que atinge o País, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam) encaminhou representação aos Ministérios Públicos (federal e estadual) solicitando com urgência a manutenção do monitoramento meteorológico e um plano de contingência para a crise.O documento foi enviado também ao Tribunal de Contas da União (TCU) e às defensorias públicas das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A diretoria do Inpe prevê ode pelo menos uma parte da operação do Tupã, o que poderá interromper pesquisas em andamento e o fornecimento de dados meteorológicos. O desligamento está previsto para no mais tardar em agosto.Segundo Yara Schaeffer-Novelli, professora da Universidade de São Paulo, "haverá prejuízos, por exemplo, nodeno Brasil, assim como estiagens e mudanças climáticas no País , que potencializam os danos à biodiversidade".Este ano, o Inpe recebeu o menor orçamento da história do governo federal. Dos R$ 76 milhões previstos, só foram liberados até o momento R$ 44,7 milhões. Ocontinua contingenciado, sem previsão de ser entregue, conforme dados do próprio instituto. Só de energia elétrica, o supercomputador Tupã consome R$ 5 milhões por ano.O Proam e outras instituições assinaram uma carta aberta àsfrente à crise climática de 2021, solicitando um plano de contingência com participação da sociedade civil, evitando o foco mais restrito à geração de energia, o que poderia levar o Brasil a adotartermelétricas, que emitem gases efeito estufa.Para Carlos Bocuhy, presidente do Proam, "é inaceitável que em um momento como esse, diante da crise hídrica esperada no segundo semestre, com aumento dos preços da energia e risco de racionamento de água, oseja desligado, com ode falta de verbas".