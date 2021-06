COVID-19: Butantan entrega 800 mil doses de vacinas ao PNI

(foto: REUTERS/Amanda Perobelli) remessa é parte das 5 milhões de doses previstas para serem liberadas ao longo do mês de junho para o Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Instituto Butantan entregou hoje (11/6) ao Ministério da Saúde um lote de 800 mil doses da vacina contra COVID-19 CoronaVac. Essaé parte das 5 milhões de dosespara serem liberadas ao longo do mês de junho para o Programa Nacional de Imunizações (PNI).









Segundo informações do governo estadual, com as doses de hoje, o Butantan chega às 48 milhões de vacinas fornecidas ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





O governo estadual informou ainda que, até o final de junho, o Butantan receberá um novo lote de 6 mil litros de IFA para a produção de mais 10 milhões de doses.





"Até o final de setembro cumpriremos o nosso projeto, nosso programa de entrega de 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde. Vamos seguindo na produção ao longo dos próximos dias e estaremos fazendo uma entrega adicional de mais 5 milhões começando pelas 800 mil que estão sendo embarcadas para o Ministério da Saúde", disse o governador de São Paulo, João Doria.