Caso Kathlen: OAB do Rio avalia que PM desrespeitou decisão do STF

Polícia Civil investiga de onde partiu o tiro que matou a jovem de 24 anos (foto: Reprodução/Instagram)

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) avalia que ada Polícia Militar do Rio de Janeiro que vitimou a jovem Kathlen Romeu, de 24 anos, em Lins de Vasconcelos, zona norte da capital fluminense, descumpriu liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), de junho de 2020, que proibiu operações policiais em comunidades e favelas durante ada COVID-19. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) da Polícia Civil está investigando o caso.