Doria: ideia de Bolsonaro de liberar uso de máscara é 'irresponsabilidade'

(foto: AFP / Nelson ALMEIDA)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), classificou a ideia do presidente Jair Bolsonaro de desobrigar pessoas vacinadas ou que já tenham sido contaminadas por COVID-19 a usarem máscaras , como "mais um ato de". Segundo o governador, Bolsonaro reafirma suadee irresponsável. "Jair Bolsonaro não teme não tem nenhum apreço pela vida, principalmente pela vida do povo brasileiro", afirmou.O uso do equipamento de proteção é obrigatório no Estado de São Paulo, para evitar a propagação do novo coronavírus, transmitido pelo ar. Ade Doria foi reforçada pelos membros do governo, como o Secretário da Saúde Jean Gorinchteyn, que destacou ado uso de equipamentos de proteção mesmo para pessoas vacinadas ou que já tenham sido infectadas pela doença.O governador esteve nesta manhã na sede do Instituto Butantan para acompanhar a entrega de mais 800 mil doses da Coronavac, imunizante contra covid-19 produzido pelo centro de pesquisas em parceria com a chinesa Sinovac. Segundo o governador, 48 milhões de doses dojá foram entregues ao Programa Nacional de Imunização e até o final de setembro é esperado que se conclua ofeito com a Saúde, com a entrega de 100 milhões de