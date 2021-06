Aposentado vai de maca a banco no Piauí para fazer prova de vida do INSS

Idoso teve AVC e está debilitado há vários meses; familiares afirmam que agência bancária exigiu a ida dele para procedimento (foto: Reprodução/Twitter)

Banco do Brasil na cidade de Piripiri, no interior do Piauí, para fazer a prova de vida exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O procedimento Um homem de 80 anos passou por cena de constragimento ao ir de maca a uma agência dona cidade de Piripiri, no interior do Piauí, para fazer a prova de vida exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (). O procedimento voltou a ser exigido desde o início de junho no Brasil





"Uma imagem revoltante, né? Pois é! Alô, Banco do Brasil, é assim mesmo o procedimento para fazer uma prova de vida de um idoso acamado durante uma pandemia?", afirmou uma parente do aposentado.





"Não teria um funcionário capacitado para ir à casa do idoso neste caso específico? É revoltante! É humilhante! O tanto que a tecnologia está avançada não teria outro método para fazer a prova de vida? É um absurdo", questionou a familiar.

O homem está acamado desde que sofreu Acidente Vasculhar Cerebral (AVC). Ele não conseguiu fazer o trajeto até o banco de cadeiras de rodas, já que estava muito debilitado.

Banco nega





Em nota divulgada para a imprensa, o Banco do Brasil negou que tenha orientado o aposentado a ir à agência.



O banco deu dicas de procedimentos que podem ser feitos para a realização da prova de vida, incluindo atendimento domiciliar.

Nessa opção, o solicitante deve fazer agendamento por meio do site do INSS.



A instituição lembra que os beneficiários com impossibilidade de locomoção, acamados e hospitalizados devem ser orientados a constituir um procurador junto ao INSS.





Ainda informa que os beneficiários do INSS e correntistas do Banco do Brasil também podem fazer a prova de vida através do aplicativo do banco (BB), sem precisar ir a uma agência.

Nota do Banco do Brasil na íntegra

O Banco do Brasil informa que não prestou qualquer tipo de orientação para que a prova de vida, no caso do senhor de 80 anos de Piripiri, fosse realizada em alguma de suas agências. O beneficiário foi levado à agência do BB sem contato prévio e orientação sobre como realizar a prova de vida para pessoas acamadas/hospitalizadas. O Banco ressalta que a prova de vida foi realizada logo após o atendimento em Piripiri - ressalte-se sem conhecimento prévio - ser avisado da presença do beneficiário em frente à agência.