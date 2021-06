Anvisa aguarda mais documentos para emitir parecer sobre Butanvac

Butanvac é aposta do governador paulista, João Doria (PSDB0 (foto: AFP / Miguel SCHINCARIOL)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () informou neste domingo (6/6), que o processo de pedido de anuência dos estudos clínicos da vacinacontra a, desenvolvida pelo Instituto Butantan, está em fase de "exigência". Isso significa que a agência reguladora aguarda ainda o envio complementar de documentação necessária para que a análise científica seja concluída."O Institutose comprometeu a entregar as informações faltantes até segunda-feira, dia 07/06/2021. Os dados referem-se à análise de qualidade da vacina", diz a Anvisa em nota divulgada neste domingo.Em entrevista no dia 26 de maio, o diretor executivo do Instituto Butantan, Rui Curi, disse que havia uma expectativa de que o órgão regulador desse uma resposta sobre o início dos testes clínicos da Butanvac até esta segunda, 7. Na ocasião, o governador de São Paulo, João Doria, cobrou "senso de urgência" diante do quadro causado pela pandemia da covid-19.Segundo a Anvisa, a entrega da documentação é condição essencial para permitir a finalização da análise. "Sem a entrega das informações não é possível a conclusão do processo."O Butantan deu entrada junto à Anvisa no dia 26 de março do Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento da Butanvac."Transcorridos 72 dias até este domingo, 6/6, e após intensas trocas de informações oficiais em que foram detalhadas as informações complementares necessárias, a Agência dispôs de 24 dias para trabalhar na efetiva análise, e passou os outros 48 dias aguardando o cumprimento das exigências e a complementação das informações do Butantan", diz a Anvisa em nota.