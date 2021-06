Prédio desaba no Rio de Janeiro

(foto: Centro de Operações Rio/Reprodução/Twitter)

Umresidencial de quatro andares em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou na madrugada desta quinta-feira, 3, e deixou feridos.Segundo os Bombeiros, três pessoas ainda estão nos- entre elas, uma. Outras três foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.Cães farejadores auxiliam os oficiais no resgate.Moradores relatam ter ouvido "" por volta das 2h e, mais tarde, "muito fogo". Os bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 3h22 para a ocorrência na esquina da Rua das Uvas com a Avenida Areinha.Outros quatro quartéis - Alto da Boa Vista, Barra, Magé e São Cristóvão - dão apoio à operação de resgate. Em meio ao desabamento, um incêndio também precisou ser contido no local.Além dos, estão no local equipes da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil, além da Guarda Municipal. Prédios vizinhos também foram afetados.A região de Rio das Pedras é conhecida como um dos lugares com maior atuação dascariocas. Os prédios daquela área costumam ser construídos de maneira irregular, como foi o caso do edifício que desabou e deixou 24 mortos na comunidade da Muzema, ali perto, em 2019.Apesar disso, ainda não há a confirmação sobre a supostana construção do prédio que desabou nesta quinta-feira.