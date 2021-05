PM acaba com festa clandestina e é recebida com garrafadas

A Polícia Militar atuou em uma ocorrência de infração de medida sanitária e acabou sendo recebida ano Distrito Federal, neste domingo (30/5). Os policiais receberam denúncias de uma festana QR 421 e foram até o local, com auxílio de equipes do DF Legal.

Dezenas de pessoas sena rua do Conjunto 7/9 da cidade, em frente a um estabelecimento comercial, com carros de som, bebidas alcoólicas e maconha. Segundo a PM, os participantes do evento resistiram à abordagem e chegaram a agredir três policiais, ferindo odeles com um golpe de garrafa e cadeiradas.