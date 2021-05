Mega-Sena acumulada sorteia R$ 100 milhões neste sábado (29/5)

Mega-Sena têm prêmio estimado em R$ 100 milhões (foto: Agência Brasil/Reprodução )

O concurso 2376 dapode pagarneste sábado (29/05). É oprêmio do ano até o momento. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O maior prêmio pago no ano, até então, foi de R$ 49,3 milhões para uma aposta de bolão com sete cotas, feita na cidade do Rio de Janeiro.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, no app ou por meio do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 100 milhões e aplique todo o valor na Poupança, receberá R$ 159 mil de rendimento no primeiro mês.

Se preferir investir em imóveis, o prêmio seria suficiente para comprar 25 casas ou apartamentos de luxo investindo R$ 4 milhões em cada.

O valor de uma aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

Os sorteios são transmitidos ao vivo e diariamente pela televisão e pelos perfis da Caixa no Facebook e no canal do YouTube.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira