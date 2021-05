Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula em R$ 80 milhões

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.374 da, sorteadas neste sábado (22/5). O prêmioe, para o próximo sorteio, o prêmio previsto para quem acertar todos os números é deForam sorteadas as dezenas:. A Quina teve 125 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 35.344,96; enquanto a Quadra teve 8.177 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$ 771,87.Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.Dupla-sena: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50Lotofácil: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50Lotomania: a aposta única passa a custar R$ 2,50Quina: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2Loteca: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50, passando, em consequência, a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende um prognóstico duplo, a custar R$ 3.Lotogol: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50.Timemania: a aposta única passa a custar R$ 3.