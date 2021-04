Mega da Virada: homem procura o Procon e afirma ser o ganhador do prêmio

Suposto ganhador da Mega da Virada procurou o Procon (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

de São Paulo divulgou, nesta quinta-feira (22/4), que umprocurou o órgão alegando ser odade 2020, que teve sorteio realizado em 31 de dezembro do ano passado.





A instituição bancária, no entanto, rebateu, afirmando que os dados disponíveis serviriam apenas para verificar se o jogador cumpre os requisitos necessários para fazer a aposta nas loterias. Assim, as informações não poderiam ser usadas para encontrá-lo.



Pagamento



Segundo o Procon, o prazo de 90 dias para reclamar os prêmios está baseado em um decreto-lei de 1967, época em que não existia internet ou aposta eletrônica com possibilidade de identificar o vencedor.



Dessa forma, o órgão afirmou que vai notificar a Caixa para que a empresa confirme a identidade do apostador.





Em nota, o Procon ressalta que mesmo a empresa confirmando que o consumidor perdeu o prêmio por não tê-lo retirado dentro do prazo, é dever da Caixa fazer o pagamento.



Para o órgão de defesa do consumidor, como a aposta foi feita por meio eletrônico, há condições de fazer a identificação do apostador.

O ganhador tinha até 31 de março para resgatar o prêmio, de R$ 162,6 milhões . O Procon paulista notificou a Caixa Econômica Federal, requerendo que o vencedor fosse localizado , já que a aposta foi feita pela internet.