Mega da Virada: ganhador tem 24 horas para receber mais de R$ 162 milhões

O jogo foi feito em Aracaju (SE) e o apostador não perdeu tempo. Já a segunda aposta foi feita pela internet, e o vencedor ainda não apareceu para receber seus milhões, conquistados nos seis números sorteados em dezembro: 22 - 35- 17- 41 - 20- 42.





Pelas regras da Caixa, os vencedores dos jogos de loterias têm até 90 dias para resgatar seus prêmios. Se isso não acontecer, o valor do prêmio não volta para os sorteios, como ocorre com os valores que se acumulam a cada semana quando ninguém acerta as seis dezenas.



Nesse caso, os recursos são repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).

Um dos ganhadores dade 2020 tem até esta quarta-feira (31/3) para retirar o prêmio de R$ 162,6 milhões a que tem direito. O sorteio, que aconteceu no último dia do ano passado, teve o maiorprêmio da história, com R$ 325,2 milhões.Mas apenas um dos dois sortudos que acertaram as seis dezenas apareceu para sacar sua parte dodinheiro.