Brasil registra 2.245 mortes e 67.467 novos casos de COVID-19 em 24h

(foto: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Foram registradasnas últimas 24 horas, conforme dados do painel do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), com base nos números das Secretarias Estaduais da Saúde divulgados nesta quinta-feira (27/5). Com isso, o número oficial de óbitos no país passou de 454.429 para