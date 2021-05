Prefeitura de Uberlândia alerta para mensagens falsas sobre vacinação

"Zap da Prefeitura" é uma das ferramentas que cidadão pode usar para consultar o agendamento (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

Moradores de Uberlândia devem ficar atentos às mensagens SMS enviadas para agendar a aplicação da dose da vacina contra COVID-19. É porque um número que não é o oficial da prefeitura está encaminhando os avisos, e os cidadãos podem ser vítimas de um golpe.

O número falso que encaminha as mensagens é o 29090. Já as mensagens oficiais da administração são enviadas pelos números 28000, 29000, 29001, 29002, 29003, 29004.

"Na mensagem oficial, constam local, data e horário em que a pessoa será atendida. O agendamento é feito com base no cadastro prévio feito pela população, conforme diretrizes do Ministério da Saúde", afirma a prefeitura em nota.

Caso haja alguma dúvida, a consulta para confirmar se o agendamento foi feito ou não também pode ser feita no site da prefeitura

O cadastro para receber a dose pode ser feito na página oficial da administração , e está permitido para as seguintes categorias: trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 60 anos, grávidas, puérperas (mulheres que deram à luz em até 45 dias) e pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiências permanentes.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Informação Municipal (SIM), no (34) 3239-2800, ou ainda pelo "Zap da Prefeitura", adicionando o número (34) 99774-0616.