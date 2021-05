Brasil receberá 2,3 milhões de doses da Pfizer na 1ª semana de junho

A remessa é a primeira de junho a ser entregue pela farmacêutica e a maior já enviada pela empresa ao Brasil (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (27/5) que o Brasil deve receber, na próxima semana, mais 2,3 milhões de doses da vacina Comirnaty, produzida pela Pfizer/BioNTech. A remessa é a primeira de junho a ser entregue pela farmacêutica e a maior já enviada pela empresa ao Brasil. divulgou nesta quinta-feira (27/5) que o Brasil deve receber, na próxima semana, mais 2,3 milhões de doses daComirnaty, produzida pela/BioNTech. Aé a primeira de junho a ser entregue pela farmacêutica e a maior já enviada pela empresa ao Brasil.





Até o momento, a farmacêutica enviou cinco lotes com cerca de 629 mil doses por semana ao Brasil. Com as entregas feitas a partir de abril, a Pfizer já entregou 3,5 milhões de unidades do imunizante ao Brasil.

O lote de 2,3 milhões de doses que será entregue ao Brasil na próxima semana será a primeira remessa do quantitativo previsto para o mês de junho, que segundo a última projeção da pasta da Saúde, é de 12 milhões de doses.





Estas unidades, que começaram a ser entregues ao país em abril, fazem parte do primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde, que prevê a disponibilização de 100 milhões de doses da vacina ao Brasil.





Em maio, a Pfizer e BioNTech anunciam um novo acordo com a pasta contemplando o fornecimento de mais 100 milhões de unidades da vacina Comirnaty.