A Câmara aprovou nesta quinta-feira, dia 27, o texto-base da Medida Provisória que autoriza a Fundação Nacional do Índio (Funai) a montar barreiras sanitárias em áreas indígenas para conter a pandemia do novo coronavírus. Os deputados vão analisar agora os destaques - sugestões que podem mudar o teor da proposta. A MP havia sido aprovada no ano passado, mas perdeu validade antes de ser votada. Neste ano, o governo reeditou a Medida Provisória.