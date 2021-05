COVID-19: servidores de ministério da Saúde são vacinados

prioritários e começaram a ser vacinados contra a COVID-19, em Brasília. De acordo com informações obtidas pelo Correio junto a fontes no governo federal, a inclusão dos funcionários da pasta ocorreu por determinação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e autoriza aplicação mesmo em jovens sem comorbidades e que estão em serviço de home office. Servidores do Ministério da Saúde entraram na lista de grupose começaram a ser vacinados contra a COVID-19, em Brasília. De acordo com informações obtidas pelo Correio junto a fontes no governo federal, a inclusão dos funcionários da pasta ocorreu por determinação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e autorizamesmo em jovens seme que estão em serviço de home office.









As doses aplicadas são distribuídas pelo governo federal e destinadas à população de Brasília. A imunização dos servidores passa à frente de outros grupos, como os rodoviários, que aguardam a chegada de mais doses para entrarem no cronograma de vacinação. Os integrantes do ministério entram na categoria de profissionais de saúde que não estão na linha de frente.





Procurada para informar quais critérios técnicos foram usados para a imunização dos servidores, a Secretaria de Saúde do DF informou apenas que “serão disponibilizadas cinco mil doses para os servidores do Ministério da Saúde. A listagem dos vacinados é feita de forma nominal”.





A secretaria destacou, ainda, que a inclusão dos funcionários do ministério segue critérios do governo federal. “Os servidores serão vacinados na Praça dos Cristais e fazem parte do público prioritário como profissionais de saúde. A liberação da vacinação desse grupo foi, inclusive, orientada pela coordenação do PNI (Plano Nacional de Imunização) — que, aliás, é definido pelo próprio ministério.