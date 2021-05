João de Deus recebe nova condenação e penas já passam de 64 anos

João de Deus responde a mais de uma dezena de ações ainda não sentenciadas (foto: Reprodução / TV Globo)

Com a palavra, a defesa de João de Deus

O juiz Renato César Dorta Pinheiro, titular da comarca de Abadiânia, condenou nesta terça-feira, 25, João Teixeira de Faria - o- a dois anos e seis meses de reclusão pormediante fraude. Com essa decisão, as penas impostas ao médium já ultrapassamDe acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, o processo em questão envolvia dez vítimas apresentadas pelo Ministério Público do Estado, mas a Justiça rejeitou a acusação em relação a nove delas e o processo seguiu com apenas uma.João de Deus responde a mais de uma dezena de ações ainda não sentenciadas. O médium já foi condenado estupros contra cinco mulheres (40 anos em regime fechado), violação sexual mediante fraude contra duas mulheres e estupro de vulnerável contra outras duas (19 anos e quatro meses em regime fechado) e porte ilegal de armas (quatro anos em regime aberto).O líder religioso nega as acusações de. Todas as condenações estão em fase de recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.O médium ficou preso entre dezembro de 2018 e março de 2020 no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, mas deixou o presídio para cumprir pena em regime domiciliar por pertencer ao grupo de risco em caso de contágio pela COVID-19. Desde então, é obrigado a usar tornozeleira eletrônica e está proibido de manter contato com testemunhas e vítimas.A reportagem busca contato com a defesa do médium. O espaço está aberto para manifestações.