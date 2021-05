Todos os dias a Caixa sorteia diversos prêmios (foto: Reprodução/Agência Brasil)



A Caixa sorteia, nesta segunda-feira (24/5), os concursos 5572 da Quina e o 2238 da Lotofácil. As duas loterias têm prêmios no valor de R$ 1,5 milhão. Os sorteios são realizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Acompanhe ao vivo:

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira