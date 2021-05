PM encontra caixa de ivermectina em festa clandestina no interior do RS

Umarave com cerca defoina noite do último sábado (15/5), em, no Rio Grande do Sul. Depois de a polícia ter interditado o local, uma caixa do remédio(conhecido por fazer parte do 'kit-covid', juntamente com outros medicamentos sem comprovação cietífica no combate ao coronavírus) foi encontrada no chão.

De acordo com o diretor de fiscalização da Prefeitura de Caxias do Sul, Rodrigo Lazzarotto, a Polícia Militar já havia recebidosobre o acontecimento desta festa, e ficouaté a interdição. O evento foi encerrado pelos militares às 23h, e estava ocorrendo em uma chácara alugada na Estrada Municipal Nossa Senhora da Salete, no Bairro Forqueta.Rodrigo conta que 'no local havia cerca de 70 pessoas, com nome na lista de presença, venda de ingressos. Não tinha nenhum indício de ser uma festa familiar, como foi dito pelosdo evento.' Ele completa que 'foram apreendidas váriase pela primeira vez uma caixa de ivermectina, que estava com algunsjá ingeridos.'"Estas festasestão acontecendo com frequência neste período de pandemia do COVID-19. Recebemos denúncias ediversos eventos, o que é uma situação preocupante, visto que temos 32 pessoas na cidade a espera de leitos de UTI, e estamosentrando na terceira onda de contaminação deste vírus", ressaltou o diretor de fiscalização.Segundo o infectologista e professor de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Unaí Tupinambás, omaior de estar tomando este remédio e participar de uma, é a falsa sensação de segurança, ou seja, a pessoaque tomando este medicamento ela estará protegida de contrair e/ou transmitir o vírus. Porém, esse remédio, assim como a cloroquina, outro medicamente sempre citado, não tem comprovação cietífica contra a COVID-19. Além disso, a nova variante do vírus está acometendo pessoas das mais diversas idades, e os jovens estão com maior taxa denas últimas oito semanas.O clínico e coordenador do Laboratório Hermes Pardini, Carlos Rodrigues Alencar, explicou que 'a mistura da ivermectina com drogas ou bebidas, pode aumentar os efeitos do álcool e dos, ocorrendo uma sobrecarga do. Já em pessoas contaminadas pela COVID-19, a mistura do medicamento nestes casos, pode acarretar em uma piora no estado de saúde geral do paciente.'