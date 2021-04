Veja vídeo: PMs são recebidos com pedradas e cadeirada em festa clandestina

(foto: Reprodução) pedradas e cadeiradas de um grupo de pessoas que participava de uma festa clandestina no Paranoá, no Distrito Federal. Uma cadeira foi arremessada contra os militares e duas pessoas foram presas. A confusão aconteceu por volta das 22h30, após a equipe da Polícia Militar do DF (PMDF) atender uma denúncia de desobediência ao decreto do GDF que proíbe aglomerações e eventos de 22h às 5h, quando começa o toque de recolher na capital do país. Na noite deste domingo (04/04), policiais militares receberame cadeiradas de um grupo de pessoas que participava de uma festa clandestina no Paranoá, no Distrito Federal. Uma cadeira foi arremessada contra os militares e duas pessoas foram presas. A confusão aconteceu por volta das 22h30, após a equipe da Polícia Militar do DF (PMDF) atender uma denúncia deao decreto do GDF que proíbe aglomerações e eventos de 22h às 5h, quando começa o toque de recolher na capital do país.









De acordo com a corporação, foi necessário utilizar meios de menor potencial ofensivo durante a ocorrência, por isso, um dos policiais disparou balas de borracha contra os moradores. Com a ação, um dos participantes da festa ficou ferido e foi levado ao Hospital Regional do Paranoá (HRP), onde recebeu os primeiros socorros. Dois policiais militares também ficaram feridos.





A festa foi encerrada e dois agressores foram levados para a 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá. Os suspeitos vão responder pelos crimes de descumprimento de medida sanitária, desacato, lesão corporal e desobediência. A Polícia Civil do DF destacou que, como a soma das penas dos crimes é superior ao valor afiançável, os suspeitos ficarão presos na divisão de controle e custódia até uma decisão judicial.