Presa mulher que ofendeu vizinhos e jogou cocô na piscina do casal

perseguição no âmbito da operação Mau Vizinho 2, deflagrada pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). Uma mulher de 55 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nessa segunda-feira (5/4), por injúria preconceituosa eno âmbito da operação Mau Vizinho 2, deflagrada pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).





LEIA MAIS 23:03 - 05/04/2021 Família morre de COVID-19 em intervalo de 42 dias no Mato Grosso

22:39 - 05/04/2021 Sorocaba volta a ter hospitais lotados e registra mais 62 mortes pela covid

22:34 - 05/04/2021 Salles: Problema climático não foi criado e agravado por nós acusada de perseguir um casal de vizinhos, de 47 e 39 anos, por cerca de 14 anos, praticando contra eles atos de injúria e que perturbavam a sua liberdade e privacidade. Investigações revelaram que as perseguições começaram após as vítimas começarem a construção de uma casa ao lado do muro da residência da mulher. A autora éde perseguir um casal de vizinhos, de 47 e 39 anos, por cerca de 14 anos, praticando contra eles atos de injúria e que perturbavam a sua liberdade e. Investigações revelaram que as perseguições começaram após as vítimas começarem a construção de uma casa ao lado do muro dada mulher.





A partir disso, a mulher teria começado a ofender o homem, o chamando de burro pela forma como ele estava construindo a casa. Com o passar do tempo, as ofensas se agravaram e a autora passou a disparar palavras como: “viado”, gigolô e vagabundo. Como relataram as vítimas à polícia, a suspeita passou a subir em uma escada e, do outro lado do muro, afirmou que o vizinho “era um preto de alma preta”.





De acordo com a apuração policial, a mulher jogou objetos dentro da piscina do casal, tais como absorvente, papel higiênico, embalagem de marmitex, caixa de sapato, areia e até fezes. Ao tomarem conhecimento dos fatos, policiais da 38ª DP foram até os endereços, em Vicente Pires, e conduziram os envolvidos à delegacia. A autora foi presa em flagrante delito por injúria preconceituosa e perseguição e conduzida à carceragem da PCDF.