Brasil: só um terço do grupo prioritário se vacinou contra a gripe

Grupos prioritários

A primeira etapa da campanha nacional decontra adeste ano registra índices de imunização bemem relação ao ano passado. Até o momento, 29,5% do público-alvo da primeira etapa da campanha foram vacinados. A meta é atingir, pelo menos, 90% do público-alvo.Nafase, foram contemplados um total de 25,1 milhões de pessoas: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas e trabalhadores da saúde.Ao todo, mais de 79,7 milhões de brasileiros fazem parte do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. De acordo com a pasta, considerando o total de pessoas que devem ser vacinadas nas três etapas, só 9,6% receberam o imunizante até agora.No mesmo período de 2020, a adesão dos primeiros grupos prioritários, formados por crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores, ficou entre 73% e 83%.começou em 12 de abril, com público-alvo estimado em 79,7 milhões de brasileiros. A campanha vai até 9 de julho.A pasta ressaltou ada vacinação contra a influenza em 2021. A imunização previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os daA pasta distribuiu 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, para imunização do público-alvo. O Ministério orientou aos estados que todas as medidas de prevenção à transmissão da Covid-19 sejam adotadas durante a campanha em mais de 50 mil postos de vacinação espalhados pelo Brasil.Nesta campanha, serão imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.A vacinação será feita de forma escalonada – os grupos prioritários serão distribuídos em três etapas.Os municípios têm autonomia para definir as datas de mobilização (Dia D), conforme a realidade de cada região.