Operação da PF mira funcionários de empresas que atuam em Guarulhos

(foto: AFP / Miguel SCHINCARIOL)

A Polícia Federal (PF)na manhã desta terça-feira (18/5), a Operação Área Restrita II, contra o tráfico internacional de drogas. Amira em uma organizaçãocomposta porde empresas que atuam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde, pelo menos, novembro de 2019.Agentes cumprem, ao todo, 90judiciais: 53 de busca e apreensão, 22 de prisão temporária, 12 de prisão preventiva e três de restrição de acesso aopaulista.De acordo com a corporação, ao longo das investigações forammais de 1,5 toneladas de cocaína. As drogas seriam enviadas para cidades da Europa como Lisboa, Porto, Amsterdã e Johanesburgo.Os investigadores apontam ainda que, apesar de aapurar fatos de novembro de 2019, a modalidade de tráfico sob suspeita ocorre "há muito mais tempo no Aeroporto de Guarulhos". De acordo com a Polícia Federal, trata-se da 5ª e maior operação da espécie realizada pela corporação.Os investigados podempelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico internacional de