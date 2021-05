Polícia Civil realiza operação contra pedófilos em 17 estados e no DF

Policiais cumprem nesta terça-feira (18/5) mandados contrade compartilhar fotos e vídeos contendo imagens de sexo com crianças e. Aocorre em 17 estados e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, asidentificaram diversos grupos que trocavam os arquivos pela internet.

No estado do Rio, os agentes cumpremna cidade do Rio de Janeiro e em municípios de Macaé e Campos (no norte do estado), Niterói e Duque de Caxias (no Grande Rio). A operação Lótus está sendo coordenada no Rio de Janeiro pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).