Jornalistas são agredidos em Santa Catarina; veja vídeo

Uma equipe deda NDTV, afiliada RecordTV em Santa Catarina, foiao tentar gravar uma reportagem em um bar em Joinville, na noite do sábado (15/5). As imagens viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira (17).





O caso está sendo investigado pela 7ª Delegacia de Polícia Civil de Joinville e os policiais procuram os suspeitos das imagens.









Conforme o repórter, a equipe estava voltando da cobertura de uma reportagem quando viu uma “confusão” entre frequentadores e funcionários de um bar. Ronaldo foi gravar a situação com o telefone celular e começaram as agressões.





"Eles começaram a bater no carro. O cinegrafista saiu, para pedir para pararem, e nesse momento um dos agressores abriu a porta e começou a me bater. Perdi as contas de quantos socos me deram. Em todo momento eles pediam para apagar o vídeo, me ameaçando dizendo 'vou te matar'. Mas como eu estava com o cinto de segurança, não consegui fugir para o outro lado do carro. Foi um ato muito covarde", contou, em entrevista ao Uol.





A equipe agredida revelou que está recebendo apoio psicológico e jurídico do Grupo ND, proprietário da NDTV.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina