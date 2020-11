Jornalista que perdeu o marido para COVID-19 desabafa sobre declaração de Bolsonaro: 'Maricas é a PQP!'

de umanas redes sociais vem chamando a atenção dos internautas nesta quarta-feira (11). No Twitter,contou que perdeu o marido para aNo post, ela relata como foi passar por todo o tratamento e faz uma crítica à fala do presidente(sem partido) na tarde de ontem. “Maricas é a pqp”, disse Célia.

“Há quase um mês, meu marido Alberto Coura morreu de sequelas da COVID-19. Ele enfrentou a doença com valentia durante 84 dias na UTI. Desde então, sofro que nem cachorro e luto para ver se também não morro. Não gosto de ser rude, mas hoje, peço licença para dizer que "maricas" é a put...”, escreveu.

Na tarde de terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante cerimônia de lançamento do programa de retomada do turismo, no Palácio do Planalto, que o Brasil é um país de “maricas”. De acordo com o presidente, “tudo agora é pandemia”.Durante discurso, o presidente disse que lamentava as mortes por COVID-19 mas que, “infelizmente, um dia todos nós vamos morrer”.