Jornalista sueco xinga em português após tentativa de assalto em SP; veja vídeo

Henrik é correspondente na América Latina do jornal sueco Dagens Nyheter (foto: Reprodução) Henrik Brandão Jönsson sofreu uma tentativa de assalto enquanto gravava um vídeo em um celular na Avenida Paulista, São Paulo, na última sexta-feira (07/05). Henrik é correspondente na América Latina do jornal sueco Dagens Nyheter e produzia uma reportagem sobre as manifestações na Colômbia, em sueco, no momento do ocorrido. O jornalista suecosofreu umaenquanto gravava um vídeo em um celular na, São Paulo, na última sexta-feira (07/05). Henrik é correspondente na América Latina do jornal sueco Dagens Nyheter e produzia uma reportagem sobre as manifestações na Colômbia, em sueco, no momento do ocorrido.





Um homem passa de bicicleta e tenta arrancar o telefone da mão do sueco. Porém, o jornalista reage e xinga o possível assaltante com palavrões em português.





“P***a, tentaram pegar meu celular”, comentou o jornalista com uma pessoa no fim do vídeo.





A gravação viralizou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (12/05). O vídeo da tentativa de assalto conta com mais de 19,9 mil visualizações no perfil “Virei Jornalista” do Instagram. Além disso, celebridades, como Padre Fábio de Melo, comentaram. Veja:





Henrik tem uma forte ligação com o Brasil. O sueco fez as malas e se mudou para solos brasileiros, onde está até hoje. Além de morar em São Paulo, o jornalista já viveu no Rio de Janeiro. Ele também é autor de livros sobre o país como “Fantasy Island: The Brave New Heart of Brazil”, sobre Brasilia, e “Jogo Bonito: Pelé, Neymar and Brazil's Beautiful Game”.

*Estagiária sob supervisão so subeditor Eduardo Oliveira