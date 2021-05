Após bariátrica em SC, menino de 10 anos calça tênis pela primeira vez

Matheus viveu drama da obesidade, mas conseguiu perder 30 quilos depois da bariátrica (foto: Reprodução/Instagram)

Um sonho realizado que representa um recomeço de vida. O ato de calçar o próprio tênis pode ser corriqueiro para qualquer criança. Para o catarinense Matheus Fetter, de 10 anos, porém, foi uma conquista fundamental. Pela primeira vez, o garoto conseguiu colocar os próprios calçados depois de perder 30 quilos após passar por cirurgia bariátrica.





A arrecadação feita pela internet mirava R$ 70 mil, custo da cirurgia, mas superou os R$ 100 mil. A família chegou a ingressar com ação na Justiça para que o Sistema Único de Saúde (SUS) custeasse o procedimento.





"Nosso filho pôde realizar um dos seus sonhos. Ele conseguiu usar um tênis. Só Deus sabe a alegria nos olhos dele, a emoção que foi para nós. Valeu cada minuto da nossa vida. Parabéns, filho, você está lindo", afirmou a mãe, a dona de casa Gabriella Fetter, de 27 anos.





Em seu primeiro mês de vida, Matheus já pesava 7 quilos, algo incomum para um recém-nascido. Com dois anos, já ultrapassava os 40 quilos.



Apesar disso, o menino, que cursa o quinto ano do ensino fundamental, alega não ter sofrido bullyng na escola.







Dietas

De acordo com a família, ao longo da vida, o garoto foi submetido a vários exames que detectam síndromes ligadas à obesidade, mas todos deram negativos.



Os pais do garoto tentaram controlar seu peso por meio de longas dietas.





“Todo mundo nota e me diz: 'Nossa, como você emagreceu!' Eu me sinto tão mais feliz”, afirmou Matheus, em postagem no Instagram.