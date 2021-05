Vaqueiro morre ao ser arrastado e pisoteado por animais em Pernambuco

O vaqueiro alagoano disputava uma competição (foto: Reprodução/TV Vaquejada)

Um vaqueiro morreu após ser arrastado por um boi e pisoteado por um cavalo em um parque de vaquejadas em Paranatama, interior de Pernambuco, no sábado (15/5).

Em um vídeo, reproduzido pela TV Vaquejada, é possível ver o momento em que o homem, conhecido como Tanda, cai do cavalo e tenta se segurar no rabo do boi. Ele então fica preso e é arrastado até cair em baixo do cavalo. Tanda chegou a ser socorrido, mas não resistiu.





Em nota, a organização da 5ª Grande Vaquejada do Parque e Haras Paraná lamentou a morte do vaqueiro e disse que está prestando toda a assistência a família.





O vaqueiro de Alagoas disputava uma competição que teve o encerramento no domingo (16/5). O evento distribuiu R$ 160 mil em prêmios.