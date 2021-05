Polícia ouve amigos e familiares sobre circunstâncias da morte de MC Kevin

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias da morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin. Na noite de domingo, ele caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital.



A mulher de Kevin, a advogada Deolane Bezerra, deixou o hotel por volta das 10h40 da desta segunda-feira, 17, ao lado da irmã, Daniele Bezerra. Nenhuma das duas quis se manifestar - Daniele apenas falou que iriam tratar do traslado do corpo.



Familiares e amigos do funkeiro prestaram depoimento na 16ª DP. Na manhã desta segunda-feira, agentes estiveram novamente no hotel em busca de novas testemunhas. Duas delas foram levadas para serem ouvidas na delegacia.