COVID: líder evangélico, pastor José Wellington Bezerra é internado em SP

Pastor é pai de seis filhos e lidera a Assembleia de Deus de Belém, em São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

O pastor José Wellington Bezerra da Costa, de 86 anos, líder da Assembleia de Deus de Belém, em São Paulo, e ex-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), está internado com COVID-19 na capital paulista. O hospital e o estado de saúde do líder não foram informados.





Seu filho, José Wellington Júnior, atual presidente da Convenção que reúne cerca de 6 milhões de fiéis em 283 mil templos pelo país, pediu orações para o pai. “Queremos pedir oração pelo nosso pai e pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa que está internado com COVID.”

As Assembleias de Deus são consideradas o maior grupo evangélico do Brasil e um dos mais influentes. O pastor José Wellington Bezerra da Costa nasceu em São Luís do Curu, no Ceará, e tem seis filhos, entre eles o deputado federal Paulo Freire da Costa (PL-SP) e a deputada estadual Marta Costa (PSD-SP), autora do Projeto de Lei 504/2020, que pretende proibir a diversidade sexual nas publicidades infantis.





Além disso, o seu neto José Wellington Bezerra da Costa Neto, juiz assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é um dos nomes para ocupar a vaga de Marco Aurélio, após sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal (STF).





Apoio a Bolsonaro

Em março do ano passado, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o pastor declarou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e afirmou que, “se depender de evangélicos, Bolsonaro será reeleito”.





O líder ainda disse que considerava Bolsonaro um homem honesto e correto. “Quando votei nele sabia em quem estava votando. A boca doida dele, eu sabia que era assim.”



Em outubro de 2020, o presidente e sua mulher, Michelle, compareceram ao aniversário do pastor. Os ministros Milton Ribeiro, da Educação, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, também marcaram presença.