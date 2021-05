COVID: prefeito do Rio quer vacinar até outubro todos os maiores de 18 anos

Tomamos algumas decisões em relação ao calendário de vacinação da cidade do Rio de Janeiro. Temos recebido de forma regular e em mais quantidade as vacinas, especialmente a Astrazeneca. Isso nos permite ter mais previsibilidade na divulgação desse calendário. Segue o fio 1/3 pic.twitter.com/VxSnHhQIYf %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) May 12, 2021

Apesar dade o Brasil acelerar a campanha de vacinação contra a covid-19, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), disse na noite desta quarta-feira (12/5), que pretendetodos os moradores do Rio com 18 anos ou mais até 23 de outubro deste ano. Ele ressaltou, porém, que isso depende de não haver atrasos na entrega das vacinas, o que tem sido comum e causadofrequentes no calendário nacional de vacinação."Temos recebido de forma regular e em mais quantidade as vacinas, especialmente a Astrazeneca. Isso nos permite ter mais previsibilidade nadesse calendário", escreveu o prefeito nas redes sociais. "Pretendemos ao longo das próximas duas semanas terminar a vacinação de todas as pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente. Depois disso voltaremos à vacinação por idade. Não havendo mais qualquer atraso na entrega das vacinas,até outubro ter aplicado a primeira dose em todos os cariocas acima de 18 anos de idade. Vamos continuar trabalhando duro e perseguindo esse calendário", afirmou Paes.Junto com o texto, o prefeito publicou os calendários previstos de vacinação de maio a outubro. Segundo essa previsão, a vacinação de grupos prioritários termina em 29 de maio. Em 31 de maio deve recomeçar a vacinação por idade, a partir dos 59 anos, reservando três dias para cada idade - o primeiro reservado às mulheres, o seguinte aos homens e o terceiro a todos. Assim, em 30 de junho deve terminar o atendimento às pessoas com 51 anos. Em julho serãopessoas de 50 a 42 anos, em agosto de 41 a 33 anos, em setembro de 33 a 24 anos e em outubro de 24 a 18 anos.Horas antes, a prefeitura havia anunciado o atraso na aplicação da segunda dose de Coronavac (vacina para covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan) a pessoas com 64 e 65 anos. Inicialmente prevista para a quinta-feira (13), ela foipara sexta-feira (14/5).